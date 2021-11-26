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пятница, 26 ноября 2021 11:25

Отказал куму? Стало известно, какую команду мог возглавить Шевченко в Италии

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Отказал куму? Стало известно, какую команду мог возглавить Шевченко в Италии
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины и наставник "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко мог возглавить команду Серии Б "Монца".

Генеральный директор "Монке" и бывший спортивный директор "Милана" Адриано Галлиани рассказал об интересе к украинскому наставнику.

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"Мы думали о приглашении Шевченко в "Монце", но хорошо.

Он очень хороший парень. Отлично работал со сборной Украины. У него есть все, чтобы добиться успеха в ближайшие несколько лет", – сказал Галлиани в комментарии Sky Sport.

"Монца" принадлежит бывшему владельцу "Милана" Сильвио Берлускони. Он кресты старшего сына Шевченко Джордана.

Андрей Шевченко возглавляет "Дженоа" с 8 ноября. В последнем матче "грифоны" проиграли "Роме" – 0:2. В следующем матче сыграю против "Удинезе".

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