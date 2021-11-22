Кварцяный рассказал, почему Ребров не возглавил сборную Украины

Сергей Ребров смог добиться успеха в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

48-летний Сергей Ребров не возглавил сборную Украины, потому что не смог договориться с "Аль-Айном" о расторжении контракта.

Бывший тренер "Волыни" Виталий Кварцяный рассказал, как выбирали преемника Андрея Шевченко.

"В августе, когда все мы собрались в Киеве на исполкоме УАФ, в первый же день на роль главного тренера национальной сборной предлагали кандидатуру Реброва. Но тогда возникла проблема по условиям контракта с его нынешним клубом "Аль-Айном".

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В этой ситуации никто не понял, продлит ли Шевченко соглашение с УАФ. Хотя все присутствующие члены исполкома и сидели часов пять-шесть, однако до четкой определенности по тренерской теме мы так и не дошли. Через неделю, снова собравшись в столице в Доме футбола, всю первую половину дня ждали известий по поводу Реброва. Думали: вот-вот что-нибудь станет известно. Но прошло более 10 часов. Мы сидели на исполкоме УАФ с 15:00 до 02:00.

Ближе к завершению заседания в зал пригласили Петракова, о кандидатуре которого мы не знали. Хотя ходили разговоры, что наверняка предложат его. В конце концов, члены исполкома проголосовали за его кандидатуру", - сказал Кварцяный в комментарии Meta-ratings.

В последнем матче сборная Украины победила Боснию - 2:0 и обеспечила себе стыковые матчи в Кубке мира-2022. Соперник команды Александра Петракова будет известен 26 ноября.

Конгресс УАФ подписал контракт с Петраковым до конца 2022 года. Соглашение Реброва с "Аль-Айном" действует до завершения текущего сезона.