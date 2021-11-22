Хотел напоить оппонента? Шевченко подарил Моуриньо бутылку вина

Перед матчем 13-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Ромой" наставник "грифонов" Андрей Шевченко подарил своему визави Жозе Моуриньо бутылку вина.
В английском футболе есть традиция, когда тренеры в преддверии матчей делают подарки друг другу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18-летний ганец испортил дебют Шевченко во главе "Дженоа"
"Перед началом игры Андрей подарил мне бутылку красного вина, являющуюся традиционным подарком в английском футболе от тренера домашней команды. Я тоже поговорил с его помощником Мауро Тассотти. Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится. Он будет рад за себя и разочарован за меня.
Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и Шевченко сходит с ума от этого", — сказал Моуриньо в комментарии DAZN.
Матч "Дженоа" – "Рома" завершился поражением хозяев – 0:2.
Команда Андрея Шевченко находится в зоне вылета Серии А.
В следующем туре "Дженоа" 28 ноября сыграет в гостях против "Удинезе". Начало игры в 13:30.
Комментарии