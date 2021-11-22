Хотел напоить оппонента? Шевченко подарил Моуриньо бутылку вина

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Перед матчем 13-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Ромой" наставник "грифонов" Андрей Шевченко подарил своему визави Жозе Моуриньо бутылку вина.

В английском футболе есть традиция, когда тренеры в преддверии матчей делают подарки друг другу.

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"Перед началом игры Андрей подарил мне бутылку красного вина, являющуюся традиционным подарком в английском футболе от тренера домашней команды. Я тоже поговорил с его помощником Мауро Тассотти. Рад за себя и разочарован за него, но однажды все изменится. Он будет рад за себя и разочарован за меня.

Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и Шевченко сходит с ума от этого", — сказал Моуриньо в комментарии DAZN.

Матч "Дженоа" – "Рома" завершился поражением хозяев – 0:2. Команда Андрея Шевченко находится в зоне вылета Серии А. В следующем туре "Дженоа" 28 ноября сыграет в гостях против "Удинезе". Начало игры в 13:30.