Семерым людям предъявили обвинения в смерти Марадоны

Диего Марадона был звездой наивысшей величины в футболе. Фото: Reuters

Правоохранительные органы Аргентины завершить расследование о смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны.

Семерым предъявлены обвинения в смерти Марадоны. Им грозит от восьми до 25 лет заключения. Подозреваемым запретили покидать территорию Аргентины, сообщает Marca.

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В отчете прокуратуры отмечается, что действия медицинской бригады, которая занималась здоровьем Марадоны, были неадекватными, несовершенными, сумасшедшими и оставили состояние здоровья пациента на волю судьбы.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет в ноябре 2020 года. Причиной смерти стала остановка сердца. Марадона в Европе выступал за "Севилью", "Барселону" и "Наполи". Со сборной Аргентины в 1886-м выиграл Кубок мира. В этом же году признан лучшим футболистом мира.