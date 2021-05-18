Умер бывший администратор Лобановского

Валерий Лобановский и Александр Чубаров. Фото: ФК "Динамо" Киев

В ночь на 18 мая ушел из жизни прежний администратор киевского "Динамо" 78-летний Александр Чубаров.

Печальную новость опубликовали на официальном сайте "бело-синих", при этом о причинах смерти не сообщается.

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Александр Федорович работал тренером детской школы "Динамо". В 1985 году Чубаров выполнил почти невозможно просьбе Валерия Лобановского по наведению контактов с юным игроком "Нистру" Игорем Добровольским, за что получил предложение стать администратором киевского клуба. Эту должность он занимал до начала девяностых. Затем тренировал женскую команду "Динамо".

После провозглашения независимости Украины возглавлял селекционный отдел "Динамо". Был даже президентом клуба короткий срок, когда власть переходила от Виктора Безверхого к Григорию Суркису. После возвращения Лобановского вновь занимал должность администратора команды. Работал в системе клуба до 2016 года.

В текущем сезоне "Динамо" выиграло все внутренние трофеи - чемпионат, Кубок и Суперкубок. Смогли выйти в Лигу чемпионов и дойти до 1/8 финала Лиги Европы.