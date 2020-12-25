Обида на знаменитого тренера стала двигательной силой карьеры Марадоны

Марадона выигрывал Кубок мира в 1986 году. Фото Рейтер

25 декабря проходит месяц от смерти Диего Армандо Марадоны - одного из лучших футболистов всех времен. Выступал за "Барселону", "Наполи" и "Севилью".

Марадона родился в 1960 году в Аргентине в семье мельника. Был пятым ребенком и первым сыном. С детства проявил незаурядный талант к игре. Все школы мечтали, чтобы он играл за них.

В 16 лет дебютировал за сборную своей страны. Однако на Кубок мира-78 не попал. Обида на тренера Луиса Менотти стала движущей силой карьеры Марадоны.

В Мексике-1986 стал чемпионом, фактически, выиграв ее самостоятельно

Он выступил на четырех первенствах мира. На одном - в Мексике-1986 стал чемпионом, фактически, выиграв ее самостоятельно. Через четыре года дошел до финала, который Аргентина скандально проиграла Германии из-за пенальти - 0:1.

В следующем году Марадону поймали на употреблении наркотиков. Это стало началом конца его карьеры. Диего получает полуторагодичную дисквалификацию. На Кубке мира в США-1994 забивает мяч в ворота Греции и снова проваливает допинг-тест. После этого заканчивает карьеру. Тренирует сборную своей страны на Мундиале-2010, но проваливается.

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Долгое время лечится от наркозависимости. Умирает от сердечного приступа в своем доме 25 ноября этого года.