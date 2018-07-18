"Сегодня бокса не будет" - Усик отказался от открытой тренировке в Москве

Александр Усик участвовать в Показательное тренировке. Фото: styler.rbc.ua

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик после приезда в Москву на бой против россиянина Мурата Гассиева отказался участвовать в Показательной тренировке.

Чемпион мира по версиями WBC и WBO вышел в ринг, пробыл там несколько секунд, раскланялся и вышел, пишет Vringe.

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"Решил, что сегодня бокса не будет. Чемпионат будет в субботу. Нужно сделать так, чтобы к субботе болельщики максимально проголодались. А в бою я уже покажу все, на что способен", - пояснил Александр Усик.

Компания "Комоза Эй Джи" - организатор Всемирной боксерской суперсерии - официально объявила дату и место проведения финального боя соревнования в первом тяжелом весе. Только через полторы недели компания-организатор подтвердила слова генсека Федерации бокса России Умара Кремлева о том, что поединок за первый в истории Кубок Мухаммеда Али, а также за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" 21 июля. Соревноваться будут украинец Александр Усик, 31 год, и россиянин Мурат Гассиев, 24 года.