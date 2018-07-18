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среда, 18 июля 2018 08:56

"Не помогал развиваться" - Усик перед боем отказался от тренера

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&quot;Не помогал развиваться&quot; - Усик перед боем отказался от тренера
Александр Усик отказался от услуг тренера Сергея Ватаманюка. Фото: RT

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик отказался от услуг тренера Сергея Ватаманюка.

"Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы прекратили сотрудничество, потому что то, что он давал, не помогало мне развиваться. Он хороший парень, но хороший парень - это не профессия", - рассказал боксер в интервью пресс-службе Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

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Усик подчеркнул, что не хочет работать с человеком "просто потому, чтобы кто-то был". К бою с обладателем поясов IBF и WBA, россиянином Муратом Гассиевым украинца готовит канадский катмен Расс Анбер.

Компания "Комоза Эй Джи" - организатор Всемирной боксерской суперсерии - официально объявила дату и место проведения финального боя соревнования в первом тяжелом весе. Только через полторы недели компания-организатор подтвердила слова генсека Федерации бокса России Умара Кремлева о том, что поединок за первый в истории Кубок Мухаммеда Али, а также за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" 21 июля. Соревноваться будут украинец Александр Усик, 31 год, и россиянин Мурат Гассиев, 24 года.

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