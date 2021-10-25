Шанс для Лунина? Куртуа получил травму

Основной вратарь сборной Бельгии и мадридского "Реала" 29-летний Тибо Куртуа получил травму.

Бельгийский вратарь пожаловался на растяжение коленных связок по ходу матча с "Барселоной". Однако доиграл матч до конца, сообщает Sport.es.

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Голкипера ожидает дополнительное обследование. А если травма окажется серьезной, то место в воротах мадридцев должен занять украинец Андрей Лунин.

Следующий матч в чемпионате Испании "Реал" сыграет против "Осасуны" через два дня, 27 октября. Из-за этого Куртуа может оказаться под вопросом даже в случае незначительного повреждения.

В 2018 году Андрей Лунин перешел в "Реал" с "Зари" за €8 млн, однако в составе мадридцев украинец провел лишь один матч в Кубке Испании. Контракт Андрея с королевским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Ранее "Реал" отдавал Лунина в аренду "Леганесе", "Вальядолида" и "Овьедо", в составе которых украинец суммарно провел 29 матчей.

Мадридцы занимают второе место турнирной таблицы Ла Лиги, проигрывая одно очко "Реала Сосьедад".