"Реал" победил "Барселону" в эль-класико

"Реал" контролировал игру. Фото: Reuters

Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов мадридский "Реал" одержал победу в эль-классико, одолев на выезде соперника "Динамо" "Барселону" со счетом - 2:1. В "сливочных" отличились Давид Алаба и Васкес. У каталонцев дебютный гол забил Серхио Агуэро.

К середине первого тайма шла равная игра, а затем инициативой завладел "Реал". В одной из атак Алаба из-за пределов штрафной красивым обводным ударом открыл счет.

Во втором тайме больше возможностей снова было в мадридцев. Однако судьба матча была решена в добавленное арбитром время. Сначала Пике упал в штрафной гостей и потребовал пенальти. Футболисты "Реала" провели острую контратаку и Васкес добил мяч в ворота.

На последней добавленной минуте "Барселона" сократила отставание. После красивой комбинации гол забил Серхио Агуэро. На большее хозяев не хватило - 1:2.

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"Реал" на данный момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 20 очков в 9 матчах. "Барселона" находится на 8-м месте. Каталонцы смогли набрать 15 очков за 9 игр чемпионата.