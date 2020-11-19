"Шахтеру" нужен более опытный тренер "- Воробей

Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший форвард "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей считает, что "горнякам" стоит задуматься над сменой тренера летом следующего года.

По мнению Воробья, Луишу Каштру не хватает опыта в международных матчах.

"С точки зрения результата первый сезон Каштру провел здорово - досрочное чемпионство с огромным отрывом от "Динамо". Но я бы не сказал, что португалец то изменил игру команды. Да, они дошли до полуфинала Лиги Европы, но при таких раскладах я даже думал, что "Шахтеру" по силам выиграть турнир.

Не могу сказать, что Каштру не заслужил продолжение. Просто "Шахтеру" нужен более опытный специалист. При всем уважении, ни Каштру, ни Фонсека не имели такого опыта, особенно в еврокубках. А чемпионат "Шахтер" выиграет с любым тренером", - сказал Воробей в интервью для издания Tribuna.com.

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Луиш Каштру возглавил "Шахтер" летом 2019 года. За время его работы "Шахтер" выиграл УПЛ и дошел до полуфинала Лиги Европы. В текущем сезоне донецкая команда идет на 2 месте отставая на одно очко от "Динамо".