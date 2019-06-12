"Шахтер" получил нового главного тренера

Португальского специалиста 57-летнего Луиша Каштру назначили новым главным тренером донецкого "Шахтера". На этом посту заменит своего соотечественника Паулу Фонсеку, который накануне возглавил римскую "Рому".
Контракт подписали сегодня, 12 июня, на 2 года, сообщает пресс-служба "горняков".
Португалец стал 33-м тренером в истории донецкой команды. Он известен по работе в академии "Порту", молодежной команде "драконов". В конце сезона 2014 исполнял обязанности главного тренера клуба.
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Последним местом работы Каштру была "Витория Гимарайнш". По итогам сезона команда заняла пятое место в турнирной таблице португальской Суперлиги.
"Шахтер" вступил в переговоры с "Палмейрасом" по переходу 21-летнего футболиста Артура. Донецкий клуб предлагает за атакующего полузащитника 10 млн евро.
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