"Шахтер" получил нового главного тренера

Луиш Каштру подписал контракт с футбольным клубом на 2 года. Фото: ФК "Шахтар"

Португальского специалиста 57-летнего Луиша Каштру назначили новым главным тренером донецкого "Шахтера". На этом посту заменит своего соотечественника Паулу Фонсеку, который накануне возглавил римскую "Рому".

Контракт подписали сегодня, 12 июня, на 2 года, сообщает пресс-служба "горняков".

Португалец стал 33-м тренером в истории донецкой команды. Он известен по работе в академии "Порту", молодежной команде "драконов". В конце сезона 2014 исполнял обязанности главного тренера клуба.

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Последним местом работы Каштру была "Витория Гимарайнш". По итогам сезона команда заняла пятое место в турнирной таблице португальской Суперлиги.

"Шахтер" вступил в переговоры с "Палмейрасом" по переходу 21-летнего футболиста Артура. Донецкий клуб предлагает за атакующего полузащитника 10 млн евро.