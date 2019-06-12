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среда, 12 июня 2019 10:09

"Шахтер" готовится к пополнению. Что известно о новичке Артуре

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&quot;Шахтер&quot; готовится к пополнению. Что известно о новичке Артуре
"Шахтер" хочет в полузащиту очередного креативного бразильца

"Шахтер" вступил в переговоры с "Палмейрасом" по переходу 21-летнего футболиста Артура.

Донецкий клуб предлагает за атакующего полузащитника 10 млн евро, пишет "Террикон"

О ходе переговоров будет уведомлен и третий клуб - "Баия". Именно там сейчас числится Артур, выступая на правах аренды. "Баие" в случае успешной сделки будет положена определенная компенсация, поскольку арендный контракт рассчитан до конца года.

Ожидается, что ясность в ситуации наступит в ближайшее время - на протяжении перерыва в чемпионате, связанного с Кубком Америки. В чемпионате сейчас лидирует как раз "Палмейрас", а "Баия" остает на 5 очков.

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Артур может сыграть на любом фланге или в центре, он в 8-ми матчах забил 3 гола.

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Дата
12
июня

Снаряд расколол пополам шлем военачальници

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