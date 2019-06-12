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среда, 12 июня 2019 08:12

Назвали самых высокооплачиваемых спортсменов мира

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Назвали самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Фото: УНИАН.

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Доход футболиста с июня 2018 по июнь 2019-го оценивается в 127 млн долларов. Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду на втором месте. Он заработал 109 млн долларов. Третье место - нападающий ПСЖ Неймар со 105 миллионами, передает журнал Forbes.

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Лидером прошлогоднего рейтинга стал американский боксер Флойд Мейвезер. Он заработал 285 млн долларов. После победы над ирландцем Конором МакГрегором боксер завершил карьеру, поэтому в этом году рейтинг не попал.

В лагере "Реала" не могут найти общего решения относительно будущего Жуниора Винисиуса и Я. Браими Диаса. Наставник "сливочных" Зинедин Зидан не рассчитывает на Жуниора Винсиуса следующего сезона и хочет отдать форварда в аренду.

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