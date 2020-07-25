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суббота, 25 июля 2020 12:01

"Шахтер" перестал прогрессировать под руководством Луческу – Денисов

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&quot;Шахтер&quot; перестал прогрессировать под руководством Луческу – Денисов
Фото телеканал Футбол

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о том, как происходило расставание "Шахтера" с Мирчей Луческу в 2016 году.

- Я точно знаю, что за решением не продлевать контракт с Мирчей Луческу стояли исключительно спортивные мотивы и причины. По мнению президента "Шахтера", команда перестала прогрессировать. Имея потенциально сильнее состав, "Шахтер" дважды проиграл чемпионство "Динамо". Как только команда покинула Донецк, больше Мирча не мог выиграть чемпионство.

В зимнее межсезонье 15/16, когда у "Шахтера" и "Динамо" еще было поровну очков, Ринат Ахметов получил менеджменту заняться поиском нового наставника "Шахтера". Это не было спонтанным решением в мае. Знаю точно, что Луческу и Спиридон рассчитывали на то, что дойдя до полуфинала Лиги Европы, они получат желанную пролонгацию контракта. Но я знаю, что даже если бы Луческу выиграл ЛЕ, контракт с ним не продлили бы.

Нельзя ни в коем случае преуменьшать достижения Луческу в "Шахтере". Но нельзя и преувеличивать определенные вещи. "Шахтер" сегодня - это система, где у тренера есть определенные функции, которые он должен выполнять блестяще. Мы видим, что Луческу выпал из системы "Шахтера" и больше нигде ничего не добился. Хотя мы искренне ему этого желали, - сказал Денисов в эфире канала "Футбол 1".

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Мирча Луческу возглавлял "Шахтер" 12 лет с 2004 по 2016 годы.

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