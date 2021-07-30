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пятница, 30 июля 2021 17:04

С надеждой на "золото" - седьмой день Олимпиады не принес Украине медалей

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С надеждой на &quot;золото&quot; - седьмой день Олимпиады не принес Украине медалей
Михаил Романчук может принести Украине первое "золото". Фото: REUTERS

Седьмой день Олимпиады в Токио не принес сборной Украины ни одной награды.

Ближе всех к медали был дзюдоист Яков Хаммо. В категории +100 он уступил японцу Хисайоши Харасавэй. Победил узбека Бекмурода Олтибоева, но проиграл бронзовый финал россиянину Тамерлану Башаев.

Бронзовый призер Игр в Токио Елена Костевич не сможет одержать вторую медаль. Украина не прошла квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м.

Другой украинский медалист Игор Рейзлин не помог в командной категории сборной Украины. Национальная команда в 1/4 финала проиграла Китаю.

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Представительница Украины в боксе Анна Лысенко не смогла сотворить сенсацию и проиграла в четвертьфинале главной фаворитке Бусеназ Сурменели. Судьи единогласно отдали победу турчанке.

Украинские пловцы подарили надежду на медали. Михаил Романчук показал лучшее время в квалификации свободным стилем на дистанции 1500 м. Другой украинец Сергей Фролов квалифицировался с шестым временем. Виктор Бухов вышел в финал категории 50 м вольным стилем.

Бывшая украинка Ирина Киндзерская завоевала бронзовую награду в дзюдо. Уроженка Каменец-Подольская с 2017-го выступает за Азербайджан

Главной сенсацией дня на турнире стало поражение Новака Джоковича. Первая ракетка мира проиграл в полуфинале немцу Саши Звереву и не сможет получить "Золотой шлем" в этом сезоне.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

В активе сборной Украины на Играх в Токио четыре бронзовые награды.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
30
июля

Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

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