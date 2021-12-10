С Малиновским и Ярмоленко -определились все участники плей-офф Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Севилье. Фото: REUTERS

9 декабря завершился групповой этап Лиги Европы и Лиги конференций.

Команды, занявшие первые места в своих группах Лиги Европы, вышли сразу в 1/8 финала турнира. В 1/16 финала сыграют команды, занявшие вторые места в своих группах, а также восемь команд, ставших третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает УНИАН.

Пробившиеся в 1/8 финала с первых мест в ЛЕ: "Лион", "Монако" (обе - Франция), "Байер", "Айнтрахт" Франкфурт (обе - Германия), "Галатасарай" (Турция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Вест Гэм" (Англия), "Спартак" (Россия)

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Пробившиеся в 1/16 финала из вторых мест в ЛЕ: "Реал Сосьедад", "Бетис"(обе - Испания), "Наполи", "Лацио" (обе - Италия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Олимпиакос" ( Греция), "Брага" (Португалия), "Динамо" Загреб (Хорватия)

Пробившиеся в 1/16 финала из третьих мест в ЛЧ: "Барселона", "Севилья" (обе - Испания), "РБ Лейпциг", "Боруссия" Дортмунд (обе - Германия), "Аталанта" (Италия), "Зенит" (Россия), "Порту" (Португалия), "Шериф" (Молдова)



В 1/16 финала 16 команд разыграют восемь путевок в следующий этап, где присоединятся к восьми уже известным участникам 1/8 финала. Жеребьевка 1/16 финала пройдет 13 декабря. Матчи этой стадии пройдут 17 и 24 февраля. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 25 февраля.