Ярмоленко проиграл "Динамо": результаты матчей Лиги Европы

Андрей Ярмоленко четвертый сезон выступает в АПЛ. Фото: "ФК" Вест Хэм ".

9 декабря прошли матчи шестого тура Лиги Европы.

Gazeta.ua знакомит с их результатами.

В группе А "Спарта" Прага оказалась сильнее "Брондбю" -2:0.

В другом матче лидеры группы "Лион" и "Рейнджерс" не смогли выявить более сильного -1:1.

"Лион" выигравший группу "Рейнджерс" занял второе место. "Спарта" будет играть в Лиге конференций.

"Реал Сосьедад" разбил ПСВ в группе В -3:0. В другом матче группы австрийский "Штурм" поделил очки с "Монако" – 1:1.

"Монако" вышел в 1/8 фиала "Реал Сосьедад" сыграет на стадии 1/16 финала. ПСВ будет играть в Лиге конференций.

В группе С "Наполи" одержал победу над "Лестером" в зрелищном матче -3:2. "Спартак" смог выстоять у "Варшави" против "Легии" -1:0.

"Спартак - первый в группе. Наполи" на втором месте. "Лестер" опускается в Лигу конференций.

Не результативными получились матчи в группе D. "Фенербахче" дома сыграл в ничью с "Айнтрахтом" -1:1, а бельгийский "Антверпен" победил минимально "Олимпиакос" -1:0.

Представитель Германии выиграл группу, чемпион Греции второй. Стамбульский гранд будет играть в Лиге конференций.

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В группе Е был забит только один гол в двух матчах. "Лацио" и "Галатасарай" сыграли в ничью -0:0, а российский "Локомотив" проиграл во Франции "Марселю" – 0:1.

"Галатасарай" направляется в 1/8 Лиги Европы. "Лацио" в 1/16 финала. "Марсель" перебрался в Лигу конференций.

В группе F обе игры завершились в ничью "Брага" и "Црвена Звезда" -1:1, а "Митьюлланн" и "Лугорец голов не забивали -0:0.

"Црвена Сведа" заняла первое место, "Брага" финишировала второй. "Митьюлланн" будет играть в Лиге конференций.

"Ференцварош" Александр Зубков одержал первую победу в турнире. Клубе из Будапешта победил "Байер" -1:0. "Селтик" перестрелял "Бетис" – 3:2.

"Байер" выиграл группу, "Бетис" - второй. "Селтик" будет играть в Лиге конференций.

"Вест Гэм" Андрея Ярмоленко дома проиграл "Динамо" Загреб – 0:1. Лидер сборной Украины вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме. В другом матче "Рапид" в гостях победил "Гент" -1:0.

"Вест Хэм" будет играть в 1/18 финала. "Динамо" – 1/16. а "Рапид" будет выступать в Лиге конференций.

Победители групп вышли сразу в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах плей-офф с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, занявшие в Лиге Европы третьи места, сыграют в стыковых матчах плейофф (1/16 финала) Лиги конференций.

Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 13 декабря, а матчи навылет стартуют в феврале.

Финал турнира пройдет в городе Севилья на стадионе Рамон Санчес Писхуан в мае 2022 года.