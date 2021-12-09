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четверг, 09 декабря 2021 22:18

Гол Малиновского не помог - "Аталанта" покидает Лигу чемпионов

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Гол Малиновского не помог - &quot;Аталанта&quot; покидает Лигу чемпионов
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Итальянская "Аталанта" не смогла выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В перенесенном матче "Аталанта" дома проиграла "Вильярреалу" -2:3 и не смогла занять второе место в группе. Матч 8 декабря будет перенесен из-за снегопада. Теперь "бергамаски" будут играть в Лиге Европы.

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Испанцы забили быстрый гол, а к концу первого тайма удвоили свое преимущество.

После перерыва в поле появился Руслан Малиновский, который должен был переломить ход встречи.

На старте второй половины игры Арно Груневелд оформил дубль и довел дело до разгрома, но "Аталанта" не сдалась. Сначала Малиновский благодаря рикошету отквитал один гол. Под конец матча Дуван Сапата снизил отставание до минимума "бергамасков", но на больше сил хозяевам не хватило.

Победителем группы стал "МЮ". На втором месте финишировал "Вильярреал". "Аталанта" будет играть в Лиге Европы.

13 декабря состоится жеребьевка 1/18 Лиги чемпионов. Среди сеяных команд: "МЮ", "МС", "Аякс", "Бавария", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус" и "Зальцбург". Их потенциальные соперники: "Вильярреал", ПСЖ, "Атлетико", "Бенфика". "Интер", "Челси". "Спортинг" и "Лилль".

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Дата
09
декабря

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