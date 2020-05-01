"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"

Испанец 60-летний Рауль Рианчо – бывший помощник главного тренера в "Динамо" и сборной Украины дал интервью Gazeta.ua

Cледите за киевским "Динамо"?

- Так, бесспорно. Причем достаточно пристально.

Команда четыре года не может стать чемпионом. Почему?

- Нельзя сказать, что проблема только в футболистах или тренеров. Здесь комплекс проблем административно- организационного характера. Нужно более глобально смотреть на развитие клуба. "Динамо" должно выработать собственную философию, которая позволит клубу двигаться вперед. Кадры важны, но в целом должна быть идея.

Благодаря работе испанских специалистов в период 2014-2017 годов в системе "Динамо" выросло достаточно хорошее поколение футболистов. Они смогут повести клуб вперед и стать игроками сборной Украины.

Был очень удивлен, что "Динамо" отпустило Яремчука

Чего не хватает украинским клубам, чтобы воспитывать собственных футболистов?

- С тем времен, как ушел из жизни Валерий Лобановский , в Украине больше не было собственной идеи по подготовке игроков. Страна имела экономические проблемы, которые не позволил этим заниматься. Клубы не делали ставку на уже сформированных исполнителей. Изменить что-то за раз, крайне трудно. На это нужно время и системная работа.

Каждая страна должна иметь собственную футбольную философию. Просто копировать ее у других – ошибочный путь. Нужно перенимать успешный чужой опыт, но производить свою систему, исходя из футбольных традиций в стране. Так сделал Сергей Ребров. Следствие – два подряд чемпионских титула, выход в 1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16.

Автор: ФК "Динамо" Рауль Рианчо работал помощником Сергея Реброва в "Динамо"

Правда , что вы хотели видеть в "Динамо" Руслана Малиновского?

- Да. После одного из матча против "Зари", за которую он тогда играл, я подошел к Руслану и спросил его, не хочет ли он играть за "Динамо". Малиновский сказал, что не против. Я это передал Сергею Реброву и Игорю Суркису.

Мне действительно импонировала игра Малиновского. Я не удивлен, что он раскрылся в Бельгии и в настоящий момент играет за сильную команду в Лиге чемпионов и стал важным игроком для сборной Украины.

Роман Яремчук в настоящее время – "звезда" бельгийского чемпионата. Почему он не смог раскрыться в "Динамо"?

- Я с ним не сталкивался. Яремчук работал в молодежной команде вместе с Висенте Гомесом.

Мне очень импонировал этот футболист. По стилю игры он мне напоминал Артема Милевского. Я был очень удивлен, что "Динамо" отпустило Романа. Это для меня до сих пор загадка.

Коноплянка, Зозуля, Швед, Кравец – почему ни один украинский футболист не заиграл в Испании?

- У Коноплянки сначала не было проблем. Он хорошо себя проявлял. Но потом появились недоразумения с тренером Хорхе Сампаоли, который возглавил команду после Унаи Эмери. Это стало решающим для Евгения в Испании.

Но в целом за рубежом более требовательное отношение к игрокам, как на тренировках, так и матчах. Особенно к легионерам, которые должны превосходить местных игроков. Ты - профессионал, зарабатываешь деньги, потому должен работать на полную. Если у тебя что-то не выходит, то должен сам решать свои проблемы, становиться сильнее. Клуб платит хорошую зарплату, чтобы футболист был успешным на футбольном поле. Если у тебя не выходит, то должен искать другое место. Такая философия работы в Европе относительно легионеров.

Здесь важно быстро адаптироваться к европейскому менталитету. Понимать особенности культуры, футбола страны, где ты играешь. Я пять лет работал в "Расинге",Сантандер. У нас были игроки из России, которые так и не смогли против пути адаптации. Мне потом было проще работать в "Рубине", потому что знал их менталитет.

Автор: Динамомания Рауль Рианчо отвечал в сборной Украины Андрея Шевченко за тактику

Как оцениваете выступления Андрея Ярмоленко в "Боруссии" и "Вест Хэме"?

- Достаточно успешно. Андрей доказал, что он является игроком высокого уровня, который не боится трудностей и готов с ними бороться. Он над собой много работает. Пытается усовершенствоваться и стать сильнее. Показал, что может играть в таких сильных чемпионатах, как Германия и Англия.

Кто из украинских игроков смог бы быть успешным в Испании?

- Никита Бурда, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков могли бы себя показать во многих европейских чемпионатах. В частности, испанском. Но им нужно поработать над собой.

Также считаю, что хорошие бы шансы имел Тарас Степаненко невзирая на его возраст – в августе должен быть 31.

Какой потенциал Виктор Цыганкова?

- Имеет много сильных качеств. Очень техничный, хорошо понимает футбол, хороше видение поля. Может играть в Испании, Италии или Германии. Но его главная проблема - в травмах, они мешают Виктору развиваться.

Невзирая на возраст, хорошие шансы заиграть в Испании имел бы Степаненко

Молодым украинским футболистам лучше самоутверждаться в Украине или искать развития в Европе?

- Футболист для прогресса должен играть на хорошем уровне и иметь квалифицированных тренеров. Если специалист способен развивать игрока в Украине, то он со временем все равно будет в сильном чемпионате.

Следите за работой Сергея Реброва в "Ференцвароше"?

- Да. Сергей Ребров - это такой тренер, который всегда хочет эволюционировать, развиваться и учиться. За короткое время он сделал "Ференцварош" чемпионом страны и вывел команду в групповой турнир Лиги Европы.

Автор: ФК "Динамо" "Динамо" побеждало в чемпионате Украины последний раз, когда в команде работал Рауль Рианчо

Стоит ли Сергею Реброву возвращаться в "Динамо"?

- Ребров бы смог снова быть тренером "Динамо". Это даже было бы хорошо. Он в настоящий момент в такой стадии, что готов работать в любой лиге. Он готов к этому.

Имеет динамивске сердце. Для Сергея "Динамо" это родной клуб. Он знает игроков команды, проблемы клуба, знает, как достичь успеха. Он бы вернул золотые медали в Киев.



Курбана Бердыева называли одним из возможных кандидатов на должность тренера "Динамо". Вы работали с ним в "Рубине". Такой вариант подходит киевской команде?

- Бердыев - большой профессионал, человек, который живет футболом. Постоянно смотрит и анализирует его. Пытается учиться новому и становиться лучшим ежедневно. Это то, что нужно "Динамо".

Испанские тренеры работают по всему миру. В чем сила тамошней школы?

- Они очень много работают над собой, изучают много теоретического материала. Фактически живут футболом. Для них не существует пустяков, лучшие в мире, способны развивать игроков.

Проживаю в небольшом селе на 800 человек поблизости Сантандера. У нас здесь все под контролем

Готовы ли вы опять работать в Украине?

- Украина оставила в моей жизни большой след. Я полюбил эту страну. Породнился с "Динамо", Киев. В настоящий момент из-за коронавируса работаю дистанционно, выкладываю курсы по тренерской работе. Мне очень не хватает живой работы на поле. Если будет хорошая возможность вернуться в Украину, то охотно воспользуюсь ею.

Автор: ФК "Спартак" Рауль работал в киевском "Динамо" и московском "Спартаке"

Испания серьезно пострадала от коронавируса. Как переживаете непростые времена?

- Проживаю в небольшом селе на 800 человек возле Сантандера. У нас здесь все под контролем. Карантин переношу хорошо.

Я думаю, что сезон будет доигран в июне-июле без зрителей. Последующие перспективы выглядят туманными. Следующий сезон будет зависеть от изобретения вакцины от коронавируса. Пока не будет эффективного противодействия этому вирусу, трудно надеяться на полноценный сезон. Верю, что в ближайшее время врачам удастся одолеть этот недуг.

Надеюсь, что все вернется в обычный ритм и опять станет больше футбола.

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Рауль Рианчо в Испании болеет за "Расинг", Сантагдер – команду из родного города и "Леванте" - там он работал.





