"Райо Вальекано" получил наказание за Зозулю

Зозуля во втором по силе чемпионате Испании сыграл 18 матчей и забил 3 мяча

Райо Вальекано получил наказание за оскорбления нападающего Альбасете Романа Зозули фанатами клуба.

По информации Marca, мадридский клуб оштрафован на 18 тысяч евро, а следующие два домашних матча "Райо" проведет при частично закрытых трибунах.

Кроме того, второй тайм матча между Райо и Альбасете будет доигран без зрителей. Дата доигровки пока неизвестна. Об этом пишет "Спортарена".

Напомним, что поединок 20-го тура Сегунды между Райо Вальекано и Альбасете был остановлен в первом тайме по причине оскорбительных кричалок в адрес Зозули со стороны болельщиков мадридской команды, называвших украинца нацистом.

Зозуля по мотивам скандала получил всеобщую поддержку от руководства Альбасете, президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, Президента Украины Владимира Зеленского, а также Ассоциации профессиональных футболистов Испании.

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Конфликт футболиста с болельщиками "Райо Вальекано" связан с тем, что Зозуля активно поддерживает украинскую армию с момента начала войны на Донбассе, в то время как леворадикальные фанаты Райо поддерживают так называемую ДНР.