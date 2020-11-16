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понедельник, 16 ноября 2020 11:15

ПСЖ заманивает Рамоса щедрым контрактом

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ПСЖ заманивает Рамоса щедрым контрактом
Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Фото: REUTERS

Французский ПСЖ заинтересован в услугах капитана "Реала" и сборной Испании Серхио Рамоса.

Контракт Рамоса с испанским клубом рассчитан до лета 2021 года. Этим может воспользоваться руководство ПСЖ, сообщает AS.

Защитник и боссы мадридской команды пока не могут прийти к общему решению относительно нового соглашения защитника "королевского клуба". "Реал" уже предложил капитану 2-летний контракт, но с сокращением зарплаты на 20%. Футболист не хочет идти на такие условия и предпочитает подписать 3-летнее соглашение.

Клуб из Парижа готов предложить испанцу 3-летний контракт с зарплатой в 16,8 млн за сезон.

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Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. За это время стал 5-кратным чемпионом Испании, дважды поднимал над головой Кубок страны и 4 раза - Суперкубок Испании. На международном уровне Серхио 4 раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА. Со сборной Испании выигрывал Кубок мира и дважды - Евро.

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