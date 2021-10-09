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суббота, 09 октября 2021 21:48

Пропустили нелогичный гол – Петраков

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Пропустили нелогичный гол – Петраков
Петраков одержал свою первую победу со сборной. Фото: УАФ

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Финляндией (2:1).

– Скажу откровенно – уже о Боснии думаю. Эта победа не будет ничего стоить, если Босния... Они обыграли Казахстан. Я уже головой в Боснии, клянусь вам.

Была сделана одна замена по сравнению с матчем против Франции – Миколенко. Сегодняшний состав – самый сильный для сборной Украины?

– Это самый оптимальный состав на данный момент. Молодые ребята – вышел Корниенко, Булеца, они уже стучаться, дебютировали в официальных матчах. Коля Шапаренко провел всю игру здорово. Все ребята – молодцы.

Гол Ярмоленко с правой – это неожиданность?

– Конечно, да, неожиданность. Ну молодец Андрей – он сегодня, сколько мог, тянул команду, был лидером. Только слова благодарности всем ребятам, это их победа.

Пропущенный гол, наверное, самый нелогичный в вашей карьере.

– Да-да. Матвиенко тоже расстроен, говорит, что просто выбивал – попал в ногу, это футбол. Конечно, все расстроены, что пропустили.

Насколько важно было выдержать этот вертикальный футбол?

– Почему он вертикальный?

Быстрый агрессивный...

– Я люблю этот футбол, я – тренер. Я ребятам рассказываю, мои помощники. Мы – единомышленники. Ребятам этот футбол понравился, но он очень энергозатратный, очень тяжелый. Ребята всю игру накрывали и прессинговали. Вы все видели.

Что подсказывали Ярмоленко?

– Я видел, что его ударили по спине, он сказал, что сколько сможет, столько протянет. Просто подбадривал его по-человечески, говорю: "Андрюшенька, давай, надо", – как сыну.

Вы сделали все 5 замен – они были вынужденными?

– Да, они были вынужденными, я не думал о Боснии. Даже еще не смотрел ее. Уже в самолете буду смотреть.

Что скажете команде в раздевалке?

– Поздравляю всех. Забыли, Босния – все. Теперь Босния, – сказал Петраков.

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Встреча с Боснией пройдет 12 октября. Матч будет сыгран во Львове. Пока в нашей команды 8 очков, а в соперника - 6. Однако Босния и Герцеговина провела на одну игру меньше.

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Дата
09
октября

Сборная Украины упустила победу над Финляндией

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