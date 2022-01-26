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Приблизился к трофею. "Бенфика" Яремчука вышла в финал Кубка лиги

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Приблизился к трофею. &quot;Бенфика&quot; Яремчука вышла в финал Кубка лиги
Роман Яремчук. Фото: УАФ

В полуфинальном матче Кубка португальской лиги "Бенфика" нападающего сборной Украины Романа Яремчука противостояла "Боавиште".

Наш футболист вышел в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й мин. встречи, пишет сайт УАФ.

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Поединок закончился победой "орлов" в серии послематчевых пенальти - 3:2.

В основное время зафиксировали ничью - 1:1.

В финале турнира, который состоится 29 января, "Бенфика" сыграет с победителем пары "Спортинг" - "Санта-Клара". Поединок пройдет 26 января.

В турнирной таблице чемпионата Португалии "Бенфика" занимает третье место и существенно отстает от "Порту" и "Спортинга".

Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. Это может быть его первый титул в составе нового клуба.

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