Приблизился к трофею. "Бенфика" Яремчука вышла в финал Кубка лиги

В полуфинальном матче Кубка португальской лиги "Бенфика" нападающего сборной Украины Романа Яремчука противостояла "Боавиште".
Наш футболист вышел в стартовом составе своей команды и отыграл до 88-й мин. встречи, пишет сайт УАФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яремчук сыграл тайм, однако помог "Бенфике" одержать победу
Поединок закончился победой "орлов" в серии послематчевых пенальти - 3:2.
В основное время зафиксировали ничью - 1:1.
В финале турнира, который состоится 29 января, "Бенфика" сыграет с победителем пары "Спортинг" - "Санта-Клара". Поединок пройдет 26 января.
В турнирной таблице чемпионата Португалии "Бенфика" занимает третье место и существенно отстает от "Порту" и "Спортинга".
Роман Яремчук выступает за "Бенфику" с лета 2021 года. Это может быть его первый титул в составе нового клуба.
Комментарии