Последствия коронавируса. "Реал" прервал победную серию из 10 матчей

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сыграл вничью с Кадисом - 0:0.

У команды Карло Анчелотти была инициатива на протяжении всего поединка, сообщает "Спорт Арена".

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"Бланкос" нанесли более 30 ударов по воротам соперника, однако одержать победу мадридцам не удалось.

Из-за положительных тестов на коронавирус поединок пропустили шесть игроков "Реала": Андрей Лунин, Марсело, Лука Модрич, Гарет Бейл, Марко Асенсио и Родриго.

"Реал" прервал свою победную серию из 10 матчей во всех турнирах. "Сливочные" не выиграли впервые с 27 октября.

Команда Анчелотти лидирует в чемпионате Испании, опережая "Севилью" на шесть очков. Кадис идет на предпоследней позиции в Примере.

22 декабря "Реал" на выезде сыграет против "Атлетика" из Бильбао.