"Барселона" определилась с главой трансферной целью

Эдисон Кавани три года выступал за ПСЖ. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" заинтересована в услугах форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Уругвая 33-летнего Эдисона Кавани.

Переход Кавани в январе – приоритетный вариант для сине-гранатовых, сообщает Sport.es.

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Однако перед трансфером "Барселона" проверит физическое состояние форварда. В случае если оно будет устраивать руководство каталонцев, клуб сделает "Манчестер Юнайтед" предложение о переходе уругвайца.

Наставник "Барселоны" Хави видит в опытном нападающем усиление атаки команды.

Ранее сообщалось, что "Барселона" заинтересована в трансфере Эдинсона летом 2022 года, когда у него истечет контракт с "МЮ".

Квани перешел в "Манчестер Юнайтед" в октябре 2020 года на правах свободного агента. В этом сезоне английской Премьер-лиги уругвайский нападающий забил один гол в пяти матчах. Transfermarkt оценивает уругвайского игрока в €6 млн.