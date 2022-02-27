Полный игнор. Чехия также отказалась играть с Россией в квалификации ЧМ-2022

Фото Футбольной ассоциации Чешской Республики

Сборная Чехии по футболу стала третьей командой, отказавшейся встречаться с Россией в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года.

Об этом сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чешской Республики (FACR).

Соответствующее решение принято чрезвычайным исполнительным комитетом организации под председательством Петра Фоусека на заседании 27 февраля.

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"Футбольная ассоциация Чешской Республики единогласно одобрила решение о том, что сборная Чехии ни в коем случае не будет выступать против России в квалификационном раунде ЧМ-2022.

Комитет FACR поручил председателю и генеральному секретарю провести переговоры с УЕФА и ФИФА по решению исполнительного комитета", - говорится в заявлении.

Не собираются играть против России в стыковых матчах отбора чемпионата мира-2022 и Польша со Швецией. В полуфинале пульки за путевку на ЧМ-2022 жребий свел Россию и Польшу, а также Швецию и Чехию. Победитель квартета сыграет в Катаре. Президент России Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.