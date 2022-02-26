Польша не хочет играть стыковой матч Кубка мира против России

Роберт Левандовски является лидером сборной Польши. Фото: REUTERS/THILO SCHMUELGEN

Президент Польского футбольного союза Цезарь Кулеша сообщил, что сборная не собирается играть против России в стыковом матче отбора Кубка мира-2022.

Матч должен был состояться 24 марта в Москве.

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"Конечно словами, пора действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в Украине сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение.

Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА", – написал Кулеша в Twitter

Швеция и Чехия проведут очный матч, чтобы сыграть с победителем пари Россия – Польша за право выхода на Кубка мира-2022.

Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".