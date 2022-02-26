Польша не хочет играть стыковой матч Кубка мира против России

Президент Польского футбольного союза Цезарь Кулеша сообщил, что сборная не собирается играть против России в стыковом матче отбора Кубка мира-2022.
Матч должен был состояться 24 марта в Москве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УЕФА хочет расторгнуть контракт с "Газпромом"
"Конечно словами, пора действовать. Из-за обострения агрессии Российской Федерации в Украине сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственное правильное решение.
Ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА", – написал Кулеша в Twitter
Швеция и Чехия проведут очный матч, чтобы сыграть с победителем пари Россия – Польша за право выхода на Кубка мира-2022.
Ранее УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
"Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот".
Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.
Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".
Комментарии