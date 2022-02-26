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Швеция официально отказалась играть с Россией в квалификации ЧМ-2022

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Швеция официально отказалась играть с Россией в квалификации ЧМ-2022
Фото Шведской футбольной ассоциации

Сборная Швеции по футболу поддержала Польшу и отказалась играть с Россией в отборе на чемпионат мира 2022 года.

Об этом сообщает официальный сайт Шведской футбольной ассоциации.

Швеция не собирается играть с Россией вне зависимости от того, где запланируют потенциальный матч.

Также в Швеции призвали ФИФА отменить матчи плей-офф ЧМ-2022 в марте, в которых примет участие Россия.

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"Незаконное и несправедливое вторжение в Украину пока делает невозможным любые футбольные обмены с Россией. Поэтому мы призываем ФИФА решить, чтобы матчи плей-офф в марте, в которых принимает участие Россия, были отменены. Независимо от того, что ФИФА решит, мы не будем играть против России в марте", - заявил глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон.

Министр спорта Швеции Андерс Игман предупредил Евросоюз, что Швеция не собирается участвовать в спортивных событиях, где ей предстоит встретиться с Россией, пока продлится агрессия этой страны в отношении Украины.

Не собирается играть против России в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 и Польша.

В полуфинале пульки за путевку на ЧМ-2022 жребий свел Россию и Польшу, а также Швецию и Чехию. Победитель квартета сыграет в Катаре.

Президент России Владимир Путин 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

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