Поедет к Реброву? Вернидуба сватают на Ближний Восток

Украинский тренер Юрий Вернидуб может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Вернидуб попросил руководство Шерифа отпустить его на Ближний Восток, где имеет привлекательное финансовое предложение, сообщает Fanatik.

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Руководство чемпиона Молдовы одобрило запрос, но при условии выплаты компенсации в размере €500 тыс. Будет ли платить такие средства саудовский клуб для того, чтобы переманить украинского тренера - неизвестно.

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с 2020 года. Украинский тренер сумел вывести свою команду в Лигу чемпионов впервые за всю историю.

На Ближнем Востоке работает другой украинский тренер - Сергей Ребров, возглавляющий клуб из ОАЭ "Аль Айн".