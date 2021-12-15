Смог проявить себя в Лиге чемпионов. Какой европейский клуб хочет пригласить Вернидуба

Чемпион Венгрии "Ференцварош" заинтересован в услугах наставника "Шерифа" Юрия Вернидуба.

Украинский тренер входит в круг кандидатов на вакантную должность наставника "Ферецвароша" после отставки Петера Штегена, сообщает Fradisták a Fradiért.

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Среди других кандидатов: бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Виктор Скрипник из "Зари", бывший наствник "Ромы" Эузебио Ди Франческо, Эрлинг Муэ из "Мольде" и бывший ассистент Роналда Кумана в "Барселоне" Алфред Схройдер.

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" в конце 2020 года. Контракт наставника с клубом действует до лета 2022-го. В Украине тренер девять лет работал с "Зарей".

В сезонах 20218/21 "Ференцварош" тренировал другой украинский тренер Сергей Ребров, выигравший три чемпионства и выведший команду в ЛЧ и ЛЕ.