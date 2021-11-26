Вернется в Украину? Вернидуб заговорил об уходе из "Шерифа"

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Наставник "Шерифа" украинский тренер Юрий Вернидуб намекнул, что покинет молдавский клуб.

После завершения контракта в 2022 году наставник планирует сменить клуб.

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"Возник ли интерес к игрокам "Шерифа" со стороны европейских клубов? Скажу честно, у меня контракт до лета 2022 года. Пока все мысли только о "Шерифе". Давайте дождемся окончания группового этапа Лиги чемпионов и игр чемпионата. Там будет видно. Не скрою, любой другой тренер мечтает о более серьезном проекте и клубе. Я не исключение", - цитирует Вернидуба Sport.ua.

Юрий Вернидуб вывел "Шериф" впервые в истории в ЛЧ. Команда заняла третье место в группе, опередив "Шахтер", и сыграет весной в Лиге Европы. В Украине Вернидуб работал девять лет с "Зарей". В сезоне 2020-го возглавлял солигорский "Шахтер".