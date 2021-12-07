"Он поторопился с выбором" - Вернидуб о работе Шевченко в "Дженоа"

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб считает, что Андрей Шевченко поспешил, когда возглавил "Дженоа".

В четырех матчах под руководством нового наставника "грифоны" получили только одно очко.

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"Не знаю, мне кажется, он поторопился с выбором. Трудно ему будет. Не потому, что он плохой тренер, я хорошо знаю Андрея Николаевича. Это супер-тренер, показавший свою работу и знания в работе со сборной Украины.

"Дженоа" находится на том месте, где находится. Думаю, Андрей Николаевич специалист достаточно высокого уровня, поэтому его это не испугает. Уверен, что он справится и сможет работать не только в сильных чемпионатах, но и в топовых клубах борющихся за чемпионство, - рассказал Вернидуб в эфире канала "Бомбардир".

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Команда украинца идет в зоне вылета. В последнем матче "грифоны" проиграли "Ювентусу". В следующей игре команда Андрея Шевченко сыграет против "Сампдории". Игра состоится 10 декабря. Отчет о матче читайте не на нашем сайте.