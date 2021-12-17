Не Вернидуб и не Скрипник. Назвали главного кандидата на должность тренера "Ференцвароша"

Черчесов провалился на Евро со сборной России. Фото: "Чемпионат"

Российский специалист Станислав Черчесов станет новым главным тренером венгерского "Ференцвароша". Об этом сообщает index.hu.

По сведениям источника, 58-летний Черчесов возглавит команду в начале следующей недели. Cтороны уже согласовали условия контракта. Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в "Легии", "Жемчужине-Сочи" и "Спартаке".

Среди кандидатов назывались фамилии бывшего и нынешнего тренеров "Зари" Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника.

Ранее "Ференцварош" объявил об уходе наставника команды Петера Штегера. Летом он сменил на посту тренера украинца Сергея Реброва.

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"Ференцварош" в 15 матчах набрал 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Лидером соревнований на данный момент является "Варда" (33). Действующий чемпион страны — "Ференцварош".