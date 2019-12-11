Почему "Шахтер" выбыл из Лиги чемпионов

Руслан Малиновский отличился ассистом в матче против "Шахтера". Фото: ФК "Аталанта"

"Шахтер" проиграл "Аталанте" - 0: 3 в Харькове и не смог пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пропустил туда именно итальянский клуб.

Как так сложилось?

Аталанта "имела кадровые проблемы. Не могли играть защитник Рафаэль Толо, атакующие игроки - Йосип Иличич и Дуван Сапата. В противовес этому" Шахтер "мог рассчитывать на всех сильнейших игроков.

"Горняки" выбрали тактику ожидания. "Шахтер" не форсировал события, отдав инициативу сопернику. "Горняки" сделали ставку на быстрые атаки и ошибки соперника.

Вратарь гостей провел очень сильный матч. Абсолютно избежал ошибок и в нужный момент выручил команду

"Горняки" не справились с Александром Гомесом . Бывший игрок "Металлиста" провел очень сильный матч, затерзавшы правый фланг обороны "Шахтера". Додо провалился.

Вратарь гостей провел очень сильный матч. Абсолютно избежал ошибок и в нужный момент выручил команду

Пьерлуиджи Голлини выручил "Аталанту". Вратарь гостей провел очень сильный матч. Абсолютно избежал ошибок и в нужный момент выручил команду.

Ключевым в матче стало удаление Додо. Сначала бразилец получил от арбитра желтую за эмоциональное поведение. А потом откровенно ударил в лицо Ромео Фройлера. Отыгрываться в меньшинстве "горнякам" уже было крайне трудно.

Матч проиграл Луиш Каштру. Решение отдать инициативу сопернику неправильно. "Шахтер" никогда не отличался надежной обороной, а итальянцы сильные в позиционной атаке.

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В другом матче "Динамо" Загреб уступил "Манчестер Сити" 1: 4. Таким образом "Шахтер" занял занял место в группе и будет играть в 1/16 Лиги Европы. Жеребьевка - 16 декабря, понедельник