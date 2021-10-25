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понедельник, 25 октября 2021 21:00

Почему Петраков вернул в сборную Украины Гармаша и Малиновского

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Почему Петраков вернул в сборную Украины Гармаша и Малиновского
Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Наставник сборной Украины Александр Петраков вернул в национальную команду игрока "Динамо" Дениса Гармаша и полузащиника "Аталанты" Руслана Малиновского. Первый не играл за сборную с 2017 года, а Малиновский потерял место в сборной после смены тренера.

Гармаш не чужд для Петракова футболист. Сегодняшний тренер сборной Украины заметил Дениса в составе донецкого "Олимпика" во время матча ДЮФЛ и пригласил в киевское РУВФК, после чего уже был переход в "Динамо".

Если бы Петраков серьезно рассчитывал на Гармаша, как на игрока сборной, то вызвал бы его еще в октябре. На острие атаки есть Роман Яремчук, который имеет статус основного форварда. Хорошо смотрится в УПЛ Артем Довбик. Имеет тренерское доверие Даниил Сикан. Вряд ли в атаке есть место для еще одного игрока.

В середине поля конкуренция еще больше. Петраков играет без выраженного центрального атакующего полузащитника. На флангах действуют инсайты Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков. В центре поля два опорника. На позиции опорника-разрушителя между собой конкурируют Тарас Степаненко и Сергей Сидорчук. Креативного опорника место занимает Николай Шапаренко. На этой же позиции используют Александра Зинченко.

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Малиновский был лидером команды Андрея Шевченко, а в Петракова потерял свои позиции. Главная причина - отсутствие места в составе. Петраков играет без ярко выраженного атакующего полузащитника. Малиновском остается роль игрока ротации. Он может подменять в середине поля Шапаренко, или выходить на фланг по ходу игры.

Не стоит надеяться, что Гармаш или Малиновский получат место в стартовом составе сборной. Скорее Петраков изучает все возможности для победы над Боснией, где на кону будет второе место в группе и судьба тренера. Руслан и Денис - опытные игроки и способны усилить игру по ходу матча, если в этом будет необходимость.

Петраков прибережет основу в товарищеском матче против Болгарии

Но главная причина в другом. Для национальной команды остро стоит вопрос второй игры. Эта проблема осталась еще со времен работы Андрея Шевченко. Просто не хватает физических сил на второй матч. Петраков строит свою игру через большое количество беговой работы на интенсивность. Поэтому глубина состава должно быть.

Перед матчем против Боснии сборная Украины будет иметь товарищескую игру против Болгарии. Похоже, что Петраков хочет поберечь основу на официальную игру. Поэтому матч против болгар станет возможностью для футболистов, который не много играют за сборную, проявить себя. Среди них получит свой шанс Гармаш и Малиновский. В матче против боснийцев тренер ничего ломать будет по сравнению с предыдущими матчами. Руслан и Денис смогут рассчитывать только на выход по ходу игры.

11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии в гостях. За четыре дня национальная команда сыграет против Боснии и Герцеговины.
В турнирной таблице команда Петракова занимает второе место. Украина за четыре очка расстояние от Франции и опережают Финляндию и Боснию на два и одно очко соответственно. Национальная команда имеет один матч больше, чем конкуренты.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
25
октября

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