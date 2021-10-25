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понедельник, 25 октября 2021 10:51

Стали известны подробности примирения Малиновского и Петракова

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Стали известны подробности примирения Малиновского и Петракова
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Стали известны подробности примирения тренера сборной Украины Александра Петракова и полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

Футболист первый позвонил тренеру. Руководитель УАФ Андрей Павелко не имеет к этой истории никакого отношения.

"Между Петраковым и Малиновским не было критических разногласий, это была рабочая ситуация. Они переговорили.

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Петраков и Малиновский выяснили нюансы, футболист на 100% окажется в списке вызванных игроков.

Малиновский позвонил Петракову, а не наоборот.

Тренерский штаб сборной Украины пошел на такой шаг, потому что у него ограниченные возможности усиления состава перед решающим матчем отбора Кубка мира - 2022 с Боснией и Герцеговиной, особенно во время матча. Поэтому было решено собрать лучшие силы", - сообщает "ТаТоТаке".

Ранее журналист Игорь Цыганик сообщал, что инициатором коммуникации между Петраковым и Малиновским выступил Павелко.

Руслан Малиновский был лидером сборной Украины во время работы Андрея Шевченко. С приходом Александра Петракова полузащитник потерял место в старте национальной команды, а на матчи сборной в октябре его не вызвали.
16 ноября сборная Украины проведет гостевой матч против Боснии и Герцеговины.

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