Что нужно знать о текущей ситуации для сборной Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков (слева) не вызвал полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского на октябрьские матчи команды. Фото: football24.ua

Октябрьские матчи сборной Украины - важные, а не решающие. Это было очевидно еще до их проведения, а после – просто стало фактом. Все решит последний поединок отбора – 16 ноября в Боснии. Что имеем на этот момент?

С одной стороны, Украина не контролирует ситуацию в группе. Если Финляндия выигрывает оба матча, она гарантированно займет второе место. Но не все так плохо. Можно поверить, что финны обыграют немотивированную Францию дома. Но до этому вряд ли они получат три очка в Боснии. А если так – Украина сама себе хозяин.

Александр Петраков работает в меру своего потенциала. Было бы наивно ожидать, что он повторит подвиг Фоменко-2013. Подобное случается редко. Петраков не провалился, а показывает нормальный результат. Даже ничья в Казахстане – несчастный случай. По игре заслужили три очка.

Нужно прекратить болтовню о Рауле, Арагонесе и Евро-2008. Мы не Испания

Босния и Украина – команды приблизительно одного уровня. Поэтому не было предпосылок уверенно говорить о победе. Особенно, если взвесить на отсутствие игроков уровня Джеко в нашем составе. А за месяц соперник полностью может усилиться Пьяничем и Круничем.

Отсюда выплывает, что мы также должны собрать свои лучшие кадры. Нужно прекратить болтовню о Рауле, Арагонесе и Евро-2008. Мы не Испания. Малиновский сильно провел последние матчи чемпионата Италии. Петраков обязан вернуть его в команду и вписать в схему. Это – показатель его квалификации как педагога и тренера. Если не враг себе, он так и сделает, даже если в ноябре можно будет рассчитывать на отсутствующих в октябре Буяльского и Зинченко.

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В отборочной группе на Кубок мира осталось провести четыре матча. 13 ноября Босния принимает Финляндию. Франция дома сыграет с Казахстаном и в случае победы гарантирует себе первое место. 16 ноября: Босния – Украина, Финляндия – Франция.