Пиоли останется тренером "Милана"

Пиоли выдал убедительную серию в Италии Фото AFP

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли может продолжить работу в клубе. Как отмечает Corriere della Sera, менеджер "Ред Булл" Ральф Рангник остается приоритетным вариантом для клуба, однако позиции Пиоли сейчас сильны как никогда.

Помимо длительной серии без поражений, Стефано в заслугу ставится успешная работа с футболистами, выступавшими ранее не столь удачно: форвардами Рафаэлом Леау и Анте Ребичем, хавбеками Франком Кессиэ и Хаканом Чалханоглу.

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Тем временем сама команда поддерживает итальянского специалиста, и это может привести к тому, что Пиоли останется тренером, а Рангник будет назначен техническим директором.