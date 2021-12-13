Петраков рассказал, почему перешел на украинский язык

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины 64-летний Александр Петраков рассказал, почему начал общаться на украинском языке.

По словам наставника, это был его осознанный выбор, на который никто не влиял.

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"Переход на русский язык? Никто не сказал, чтобы я это сделал. Я никогда не говорил по-украински. Я учил в школе украинский язык. Я перешел на украинский язык, мне сказали, что у меня неплохо получается. Я понимаю, что нужно общаться. Главный тренер на официальных мероприятиях должен общаться на украинском языке. Меня во Львове поддержали, болельщики написали: "Українська рідна мова - Петракова". Я даже сам засмеялся…", - сказал Петраков в комментарии "Великому футболу".

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. В ноябре подписал контракт до 2022 года. 24 марта сборная Украины сыграет стыковой матч отбора на Кубок мира против Шотландии.