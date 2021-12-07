Петраков назвал тренера, к которому хочет поехать на стажировку

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков хочет провести стажировку в "Аталанте" Джан Перро Гасперини.

Украинский наставник планирует поехать в Бергамо в начале следующего года.

"На кого из тренеров я хотел бы равняться? Понимаете, есть много хороших тренеров, мировых звезд. Называть какого-то человека отдельно я не хочу. Сейчас мне президент УАФ пообещал, что поможет, чтобы я уехал куда-то. Мне нравится работа Гасперини" в "Аталанте" Там, где Руслан Малиновский.

Если мне удастся договориться с Гасперином, что он меня примет, то я поеду на 3-4 дня. Он сказал числа, примерно конец января – начало февраля, там будет перерыв.

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Это такие ближайшие планы. Что я хочу увидеть? Просто поговорите, это новый уровень для меня, нужно поехать, посмотреть, пообщаться, посмотреть тренировочные занятия, тенденции футбола. Может, поеду в Англию еще, мне в этом вопросе Авраам Кампомар (ассистент Петракова в сборной Украины – Gazeta.ua помогает. Может, в Марсело Бьелсу заеду в "Лидс Юнайтед", если меня примут. Там спортивный директор испанец.

Может, если буду близ "Манчестера", позвоню Александру Зинченко, заеду к Хосепу Гвардиолу в "Манчестер Сити", если он согласится, чтобы я несколько дней побыл. Хочу просто пообщаться, посмотреть занятия. Надо общаться с людьми и идти вперед", – рассказал Петраков в интервью Профутболу Digital.

17 ноября на исполкоме УАФ Александр Петраков был утвержден в роли главного тренера сборной Украины. Наставник подписал контракт до конца 2022 года. 24 марта 2022 Украина сыграет в стыковом матче Кубка мира против Шотландии.