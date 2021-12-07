"Некоторые журналисты меня оскорбляют" – Петраков пожаловался на СМИ

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетовал на украинские СМИ.

По словам наставника, ему много критики за работу с национальной командой.

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Я вообще не тренер, если говорить о том, как меня судили журналисты за последние месяцы. И нахожусь здесь зря. Если люди постоянно оскорбляют меня и говорят гадости, они оскорбляют и национальную сборную. Меня многие журналисты оскорбляют.

Где я беру информацию? Я смотрел многие сайты, читал. Но обычные люди на улице меня останавливают, фотографируются. Говорят мне, что все хорошо относятся, а читать интернет не следует.

Я перестал читать интернет, чувствую себя отлично", - сказал Петраков в комментарии Профутбол Digital.

17 ноября на исполкоме УАФ Александр Петраков был утвержден в роли главного тренера сборной Украины. Наставник подписал контракт до конца 2022 года. 24 марта 2022 Украина сыграет в стыковом матче Кубка мира против Шотландии.