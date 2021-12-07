"Некоторые журналисты меня оскорбляют" – Петраков пожаловался на СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1080
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 882
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 720
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2043
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2646
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 7299
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1485
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1206
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 4662
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 1224
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
"Шахтер" разгромил "Шериф"
"Шахтер" разгромил "Шериф"
Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов должны были отменить арбитры
Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов должны были отменить арбитры
"Шериф" сенсационно победил "Шахтер"
"Шериф" сенсационно победил "Шахтер"
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Первое поражение Хави и скандальная победа "Баварии": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Первое поражение Хави и скандальная победа "Баварии": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3051
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5598
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1215
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3834
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 630
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
вторник, 07 декабря 2021 19:42

"Некоторые журналисты меня оскорбляют" – Петраков пожаловался на СМИ

  Комментировать
&quot;Некоторые журналисты меня оскорбляют&quot; – Петраков пожаловался на СМИ
Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков посетовал на украинские СМИ.

По словам наставника, ему много критики за работу с национальной командой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраков назвал тренера, к которому хочет поехать на стажировку

Я вообще не тренер, если говорить о том, как меня судили журналисты за последние месяцы. И нахожусь здесь зря. Если люди постоянно оскорбляют меня и говорят гадости, они оскорбляют и национальную сборную. Меня многие журналисты оскорбляют.

Где я беру информацию? Я смотрел многие сайты, читал. Но обычные люди на улице меня останавливают, фотографируются. Говорят мне, что все хорошо относятся, а читать интернет не следует.

Я перестал читать интернет, чувствую себя отлично", - сказал Петраков в комментарии Профутбол Digital.

17 ноября на исполкоме УАФ Александр Петраков был утвержден в роли главного тренера сборной Украины. Наставник подписал контракт до конца 2022 года.

24 марта 2022 Украина сыграет в стыковом матче Кубка мира против Шотландии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Некоторые журналисты меня оскорбляют" – Петраков пожаловался на СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
декабря

Первый гол Шевченко в Лиге чемпионов должны были отменить арбитры

"Шериф" сенсационно победил "Шахтер"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 36730
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин
Для невакцинированных украинцев начал действовать карантин Просмотров: 12951
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло
 Просмотров: 12429
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 11232
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 8604
Спорт
Боится потерять пояса? Абсолютный чемпион мира по боксу не хочет драться с Ломаченко
Боится потерять пояса? Абсолютный чемпион мира по боксу не хочет драться с Ломаченко Просмотров: 360
Петраков назвал тренера, к которому хочет поехать на стажировку
Петраков назвал тренера, к которому хочет поехать на стажировку Просмотров: 216
"Я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону, после чего я смогу полностью разнести Усика" - Фьюри
"Я хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону, после чего я смогу полностью разнести Усика" - Фьюри Просмотров: 747
"Шахтер" разгромил "Шериф"
"Шахтер" разгромил "Шериф"
 Просмотров: 1098
Стало известно, за какую сумму Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком
Стало известно, за какую сумму Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
5
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
5
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
4
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
4
Зеленский приехал на "передок" к воинам
2
Иск Януковича к Верховной Раде зарегистрировали в суде
Голосов: 737
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть