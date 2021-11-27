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суббота, 27 ноября 2021 17:15

Петраков просит перенести тур чемпионата в интересах сборной

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Петраков просит перенести тур чемпионата в интересах сборной
Петраков еще не проигрывал со сборной . Фото: УАФФото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке к матчу плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 против Шотландии:

"Это впервые будет. Планы есть. Буду просить Премьер-лигу перенести пару игр, где играют наши сборники, с выходных на среду. Не хочу ломать календарь. Важно, чтобы все наставники команд желали национальной сборной Украины удачи.

Мы хотим раньше прилететь в Шотландию, начать подготовку и уже там ждать наших футболистов, кто играет в Европе. Я дам задание нашим администраторам найти хорошие условия для подготовки.

Думаю, что мы 18 марта прилетим в Шотландию. Все наши команды, к сожалению, вылетели из еврокубков. Поэтому хотелось бы пораньше собраться".

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Игра с Шотландией пройдет 24 марта на выезде. Победитель этой пары сыграет 29 марта с Уэльсом или Австрией.

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