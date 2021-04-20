Перес раскритиковал реформу Лиги чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
"Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя" — экономист
"Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя" — экономист
Просмотров: 72
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 171
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2016
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11538
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 900
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 468
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1143
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1512
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 702
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Как игрок американского клуба элегантно перебросил вратаря соперника
Как игрок американского клуба элегантно перебросил вратаря соперника
Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"
Невероятная диагональ. Игрок "Миная" красиво забил "Десне"
Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном
Чемпион Европы-1988 всю жизнь работает почтальоном
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Малиновский забил единственный гол "Ювентусу"
Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
Я мальчишка, которому повезло в жизни – Уэйн Гретцки сыграл прощальный матч
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 171
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 612
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11538
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 324
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 900
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 279
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
вторник, 20 апреля 2021 12:41

Перес раскритиковал реформу Лиги чемпионов

  Комментировать
Перес раскритиковал реформу Лиги чемпионов
Флорентино Перес стал первым руководителем Суперлиги. Фото: REUTERS

Президент "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес остался недоволен реформой Лиги чемпионов.

19 апреля УЕФА утвердил новый формат клубных турниров сезона-2024/25. Изменения предусматривают увеличение матчей, доходов и участников в Лиге чемпионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги

По мнению Переса, изменения в Лиге чемпионов не пойдут на пользу развития футбола.

"Новый формат Лиги чемпионов - это нечто абсурдное. У меня нет личного интереса в Суперлиге, я не владелец "Реала", а президент. Я только хочу спасти футбол", - приводит слова Переса El Chiringuito.

12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус ".

УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут принимать участие в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех других турнирах под их эгидой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перес раскритиковал реформу Лиги чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
апреля

Начали эксплуатировать новый пассажирский самолет

Открыли новый радиоактивный химический элемент

Украина не смогла договориться с Беларусью о границе

Показали первый электронный микроскоп

Ракета врезалась в жилой дом

Два парня расстреляли 12 одноклассников и учител

Студентов разогнали танками

Произошел рекордный разлив нефти

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 18423
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 14949
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 14491
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 13286
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 11538
Спорт
"Динамо" выступило против Суперлиги
"Динамо" выступило против Суперлиги Просмотров: 99
Клопп раскритиковал создание Суперлиги
Клопп раскритиковал создание Суперлиги Просмотров: 126
Руководитель Суперлиги не хочет возвращать Роналду
Руководитель Суперлиги не хочет возвращать Роналду Просмотров: 126
Три испанские клуба хотят подписать Лунина
Три испанские клуба хотят подписать Лунина Просмотров: 216
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде 1 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
6
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
5
Россия просит помилования у всего мира
1
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1
США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет
1
Ракета врезалась в жилой дом
Голосов: 228
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть