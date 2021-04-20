Перес раскритиковал реформу Лиги чемпионов

Флорентино Перес стал первым руководителем Суперлиги. Фото: REUTERS

Президент "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес остался недоволен реформой Лиги чемпионов.

19 апреля УЕФА утвердил новый формат клубных турниров сезона-2024/25. Изменения предусматривают увеличение матчей, доходов и участников в Лиге чемпионов.

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По мнению Переса, изменения в Лиге чемпионов не пойдут на пользу развития футбола.

"Новый формат Лиги чемпионов - это нечто абсурдное. У меня нет личного интереса в Суперлиге, я не владелец "Реала", а президент. Я только хочу спасти футбол", - приводит слова Переса El Chiringuito.

12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус ". УЕФА осудил инициативу и заявил, что клубам и футболистам, которые будут принимать участие в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех других турнирах под их эгидой.