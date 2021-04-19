Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги

Суперлига планирует свой старт летом 2021 года. Фото: Reuters

12 клубов объявили о создании Суперлиги. Турнир должен начаться в августе 2021 года и стать аналогом Лиги чемпионов.

УЕФА и ФИФА выступили категорически против создания нового турнира и обещают наказывать участников.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков специально для Gazeta.ua прокомментировал создания Суперлиги, возможные риски турнира и противостояние с УЕФА и ФИФА.

Стало для Вас неожиданным объявления о создании Суперлиги?

Этого ждали. Но это получилось неожиданно посреди сезона. Это можно объяснить тем, что на 19 апреля запланировано выступление УЕФА по реформы Лиги чемпионов. Учредители Суперлиги решили сыграть на опережение. После этого заявления УЕФА уже не будут такие весомым.

Реальным является созданием Суперлиги?

Это реально, когда у тебя в руках большой ресурс. Если подписан контакт с американским банком JP Morgan, если найдется богатый транслятор, то шансы есть. Без всеобъемлющего транслятора и финансовой поддержки эта идея бесперспективна. Здесь речь идти не о однолетних контрактах и определенный срок. Должны быть гарантии долгосрочного сотрудничества. Дороги назад нет. Суперлига будет похожа на НБА и НХЛ Наличие НХЛ, НБА становится примером. Это лига богатых, с которой никто не вылетает и не работает спортивный принцип. Это не давало покоя руководителем европейских грандов. Для которых важные большие деньги, а не сам спорт. Идея находит поддержку в сердцах десятка миллиона болельщиков.

Какая мотивация клубов создания Суперлиги?

Желание больше зарабатывать. Суперлига дает возможность большим клубам увеличить собственные заработки.

Почему нет ПСЖ и "Баварии"?

Здесь нужно рассматривать каждый клуб отдельно. Владелец парижан Нассер Ганим аль-Хелаифи не только входит в комитет УЕФА по реформам, но и возглавляет канал в Катаре, которому принадлежат права на трансляции Лиги чемпионов и Лиги Европы. Поэтому интересы руководителя ПСЖ заставляют его занять выжидательную позицию. Немцы законопослушные. Для руководителей "Баварии" и Боруссии "существует законность, которую они пока не готовы переступать. По своей сути немцы контрреволюционные.

Как УЕФА и ФИФА могут сдерживать основание Суперлиги?

Игроки получили угрозы, что будут иметь дисквалификации во всех турнирах, которые проходят под эгидой УЕФА и ФИФА. Есть риски что все турниры под эгидой этих организаций превратятся в так называемый аналог Олимпийских игр. Все понимают, какой уровень футбольный турнир имеет Олимпиада. Это скорее молодежный футбол. Матчи игроков за сборные и так плохо действует на клубы. Пример этому травма Роберта Левандовски в матче за сборную Польши. "Бавария" осталась без своего лидера на матче Лиги чемпионов против ПСЖ. Отношения между УЕФА и ФИФА и между клубами сложные без Суперлиги. Испанская Ла Лига, итальянская Серия А, французская Лига 1, Бундеслига и английская Премьер Лига выступили против создания нового турнира.

Лига чемпионов и Суперлига могут существовать одновременно?

Лига чемпионов никуда не денется. Вопрос только в том: какие деньги можно будет собрать под турнир? Большой капитан сделает свой выбор в сторону того, что будут смотреть люди. Где больше рекламный рынок и объем трансляций. Если Суперлига найдет доступного транслятором, который будет не дорогим, то УЕФА будет трудно конкурировать.

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Что будет с ведущими национальными чемпионами?

Здесь будут переговоры и поиска и компромисса. Сейчас проблема Суперлиги - они не могут набрать 20 команд. Если они не соберет сильнейших, то не будет шанса на успех. Отсутствие Германии и Франции серьезный удар по турниру. Это большой кусок рынка. Какой немец не будет финансировать Суперлигу без участия местных команд?. Сейчас больше ставка на американский рынок. Однако этого может быть мало.

Реформа Лиги чемпионов изменит ситуацию?

Учредители Суперлиги прекрасно знали о возможности изменения в Лиге чемпионов. Если они играют назад, то идея Суперлиги просто умрет. Никто не будет воспринимать эту идею дальше серьезно. Мир входит в крутое пике, где победит сильнейший. Я не берусь назвать победителя.

"Динамо" и "Шахтер" не будут претендовать на попадание в Суперлигу

Создание Суперлиги может быть давлением на УЕФА для уступок?

Уже поздно. Они знали на какие уступки может пойти УЕФА. Нельзя предложить Лигу чемпионов, где 6 команд из Англии входят в Лигу чемпионов? Ли 12 клубов будут всегда участниками турнира? Отказаться от спортивного принципа? Большие команды не хотят рисковать местом в Лиге чемпионов. А подобных гарантий УЕФА им дать не может.

Что будет с кубок мира в Катаре?

Он может пройти в ослабленном составе. Турнир базируется не в одной Европе. Поэтому это серьезно не угрожает Кубке мира.

"Динамо" та "Шахтар" могут попасть в Суперлигу?

УЕФА в условиях Суперлиги попытаются сохранить свою власть. Если вновьсозданная лига покажет, что это удачный проект, то вся прежняя структура управления футболом может треснуть. Будут появляться новые организации, которые будут брать на себя полномочия. Обе украинские команды близки к этой двадцатке. Но в Суперлигу входят команды не по месту в рейтинге. Пример "Арсенала" и "Тоттенхэма", которые не имеют успехов последнее время, это доказывает. Что выиграл "Атлетико"? Здесь нужно иметь интерес болельщиков со всего мира. Наши клубы в этой ситуации попадают в 4-5 десяток.

12 клубов создали Суперлигу. Турнир должен стать заменой Лиги чемпионов. Клубы планируют начать Суперлигу в августе 2021 года. 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут 18-23 матче. Все клубы-члены при поступлении в Суперлигу получат до € 350 млн каждый. Одним из вдохновителей Суперлиги считают президента "Реала" Флорентино Переса.