"Динамо" выступило против Суперлиги

Игорь Суркис руководит "Динамо" уже почти 20 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент "Динамо" Игорь Суркис выступил против существования Суперлиги.

Босс "бело-синих" считает, что новый турнир для футбольных богачей обречен на провал, как и все предыдущие попытки.

"По моему мнению, это очередная попытка больших клубов поставить свои интересы выше интересов европейского и всего мирового футбола.

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Хотел бы напомнить, что дискуссии о создании Суперлиги идут давно - начиная с конца 1990-х. Все попытки создать Суперлигу оставались безуспешными.

Почему эта информация вышла накануне заседания Исполкома и Конгресса УЕФА? Ответ, мне кажется, прост: чтобы повлиять на решение по реформам европейских клубных турниров после 2024 года. Мне кажется, что эта попытка ничем не увенчается", - сказал Суркис в комментарии "Футбол NEWS".

12 клубов создали Суперлигу. Турнир должен стать заменой Лиги чемпионов. Клубы планируют начать Суперлигу в августе 2021-го. 20 команд будут разделены на две группы по 10 команд. За один сезон Суперлиги команды проведут 18-23 матча. Все клубы-члены при поступлении в Суперлигу получат до €350 млн каждый. Одним из вдохновителей Суперлиги считают президента "Реала" Флорентино Переса.