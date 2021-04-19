Ліга чемпіонів змініться за три роки. Фото: REUTERS

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов. Обновленный турнир стартует в 2024 году.

В турнире будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас, сообщает Deutsche Welle.

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Элитным клубам, которые не пройдут отбор в Лигу чемпионов, будут представлены новые места.

Новый формат предполагает одну лигу вместо разделения на группы. Восемь лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.

Всем клубам гарантированно по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличения доходов.

19 апреля 12 топ-клубив Европы официально объявили о создании европейской Суперлиги. Старт турнира планируется В августе 2021 года. Суперлига должна стать аналогом Лиги чемпионов. Лига чемпионов УЕФА - ежегодный футбольный турнир, проводимый между европейскими клубами, которые наиболее успешно выступили в национальных чемпионатах предыдущего сезона. Турнир введен УЕФА. Ранее (с сезона 1955/56 до сезона 1991/92) турнир назывался Кубок европейских чемпионов. Начиная с сезона 1992/93, турнир получил нынешнее название, хотя формат турнира был изменен с сезона 1991/92.