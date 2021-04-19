Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отменены - источник

Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены из-за создания новой Европейской Суперлиги (ESL).

Об этом сообщают сразу несколько источников, включая BBC Sport.

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УЕФА пока официально не выносила никакого решения. В ведомстве хотят изучить ситуацию с созданием Суперлиги, а уже потом принимать дальнейшие решения.

В текущем сезоне клубам осталось провести матчи 1/2 Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В полуфиналах Лиги чемпионов между собой сыграют "Челси" и ПСЖ и "Реал" - "Манчестер Сити". В Лиге Европы полуфинальные пары составили "Вильярреал" - "Арсенал" и "МЮ" - "Рома".

Матчи Лиги чемпионов запланированы на 27-28 апреля и 5-6 мая. В Лиге Европы сырают 29 апреля и 7 мая.

"Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал", "МЮ" и Реал "- среди учредителей Суперлиги.