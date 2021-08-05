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четверг, 05 августа 2021 21:00

Парвиз Насибов отказался бороться в финале

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Парвиз Насибов отказался бороться в финале
Насибов победил в полуфинальной схватке с египтянином. Фото: Reuters

Вчера, 4 августа, второе серебро Олимпиады для Украины завоевал борец классического стиля Парвиз Насибов. Рассказываем о спортсмене.

Насибов - азербайджанец по происхождению. Родился в селе Муганлы, что менее чем в 10 км от границы с Грузией. Но дела у его отца на родной земле не ладились, и вскоре семья решила искать счастья в Украине. Сообщает "Трибуна".

"В селе прожил до шести лет. А 16 лет назад отец решил переезжать в Николаев, и не мог организовать бизнес в Азербайджане. Сейчас он работает в сфере торговли. Только дедушка и бабушка остались там - после Олимпиады обязательно посещу их", - рассказывал борец.

Такое переломным решение лучше отразилось на спортивной карьере совсем малого Парвиза, который борьбой начал заниматься еще до переезда. "В Муганлы я год посещал секцию вольной борьбы - в районе просто не было классической. А уже в Украине перешел на греко-римский стиль".

Повезло Насибову и с первым тренером - Николаем Салеевым. По словам спортсмена, то до сих пор помогает парню и является весомой персоной в его жизни. В комплексе эти два фактора помогли развить талант парня, который через 10 лет после переезда в Украину выстрелил на международных юниорских соревнованиях.

Первое серьезное достижение Парвиза произошло с ним в 16 лет - тогда он взял серебро юниорского чемпионата Европы. В тот же 2015 Насибов подкрепил результат бронзой чемпионата мира среди кадетов. И с тех пор только подтверждал из года в год заработанный статус.

В период с 2015 по 2018 Парвиз, который к тому времени уже переехал в Запорожье, не сходил с пьедесталов. В коллекцию он добавил еще серебро юниорского ЧЕ-2016 и в конце золото этого же турнира в 2017-м.

А в 2018 году борец повторил результат трехлетней давности и вновь получил бронзу юниорского ЧМ. Всего на этом уровне Насибов выиграл восемь медалей чемпионатов Европы и мира.
Несмотря на прогресс, Парвиз еще с 2017 года начал миксовать выступления на юниорском и взрослом уровнях. В том году его даже включили в сборную Украины для выступления на Кубке мира в Иране. Дебют удался - хоть команда заняла шестое место, но сам Насибов победил во всех своих схватках.

На пути к путевке в Токио он сенсационно прошел бронзового призера Рио-2016 и чемпиона мира, азербайджанца Расула Чунаева

Но не сказать, что новый уровень сразу подчинился проспекту. За несколько лет выступлений здесь лучший его результат - восьмое место чемпионата Европы-2019. Но ситуация начала меняться в 2021-м. В январе он выиграл взрослый турнир в Загребе, а в мае финишировал вторым на квалификационных соревнованиях перед Играми в Токио.

Если не считать выступление на Олимпиаде, то турнир в Болгарии - яркий перфоманс Парвиза. На пути к путевке в Токио он сенсационно прошел бронзового призера Рио-2016 и чемпиона мира, азербайджанца Расула Чунаева. Вдохновленный таким результатом Насибов мог замахнуться и на победу в турнире, но, выйдя в финал, снялся с него. Нет, не из-за травмы.

"Хотя я имел травмы, но тренеры посоветовали не выходить мне на бой не за это. А для того, чтобы я не раскрыл свои фишки соперникам. Пришлось довольствоваться серебром ", - дальновидно резюмировал спортсмен, которого по итогам квалификации включили в основной состав сборной Украины.
Так Парвиз заявил о себе во взрослой борьбе, где уже чувствует себя наравне со всеми. Как часто подчеркивает сам атлет, все с помощью Аллаха:

"Хоть я впервые выступлю на Олимпиаде, но за счет Всевышнего отправлюсь туда за медалью. Борцы там такие же, как и я. Условия уровне. К тому же они не очень хорошо знакомы со мной, я отлично знаю своих соперников. И они еще и все старше меня".

Уверенность в силах Насибов подтвердил позавчера. В четвертьфинале Парвиз победил одного из самых титулованных борцов в категории до 67 кг, россиянина Артема Суркова, а в полуфинале драматично вырвал победу у египтянина Мохаммеда Ельсаеда - уступал по ходу схватки 0: 6, но на последних секундах сломал результат в свою пользу. И только в финале проиграл иранцу.

Парвиз еще не женат. Кроме борьбы любит футбол и рыбалку.

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Классическая борьба стала наиболее медальным видом спорта для Украины. Кроме серебряной медали Насибова золото выиграл Жан Беленюк. Обладательницей бронзовой награды у женщин стала Ирина Коляденко.

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