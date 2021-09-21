Пакьяо официально объявил о завершении карьеры

Мэнни Пакьяо боксировал 26 лет. Фото: BoxingScene

Легенда бокса филиппинец 42-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении профессиональных выступлений.

Пакьяо заявил о желании идти в политику и баллотироваться на пост президента Филиппин, сообщает канал Toni Gonzaga Studio.

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"Моя карьера уже завершена. Я принял это решение, поскольку уже давно занимаюсь боксом и моя семья говорит, что достаточно", - сказал Пакьяо.

Пакьяо уже давно занимается политической деятельностью. Еще в 2010 году он был избран в Конгресс. А в 2016-м стал сенатором.

Последний бой на профессиональном ринге Пакьяо провел в ночь на 22 августа - он уступил чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу решением судей. Первый бой на профессиональном ринге он провел еще 22 января 1995 года. За профессиональную карьеру он был чемпионом мира в восьми весовых категориях - от самой легкой до первой средней.